Euro
9.00
Dolar
7.44
BIST 100
1,471.39
Altın
1,730.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Halkidiki ilinde bulunan Osmanlı Mezarlığıyla ilgili açıklama

Bayramov: Dostluk ismi verilen petrol ve doğal gaz yatağının birlikte işletilmesi konusunda anlaşma imzalandı

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi
Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı
Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı