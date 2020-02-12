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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulundu.

Furkan Abdula   | 12.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Tirane

Arnavutluk'a ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile ayrı ayrı görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, gün içinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile de bir araya gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve Cakaj tarafından, "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Anlaşması", "Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında terörle mücadele istişarelerine ilişkin bir Ortak Açıklama" imzalanmıştı.

Dün Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine de katılan Çavuşoğlu, burada yaşayan Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da görüşmüştü.

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