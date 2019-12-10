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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.12.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.

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