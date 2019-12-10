Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.