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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Afgan barış sürecini görüştü.

Muhammet Tarhan   | 15.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Halilzad ile Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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