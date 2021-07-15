Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Afgan barış sürecini görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Halilzad ile Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
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ABD #Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2021
Exchanged views on the Afghan peace process and regional developments w/Special Representative @US4AfghanPeace . pic.twitter.com/ljczUBzJx7