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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 18.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere bu kentte bulunan Borrell ile bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB gündem maddelerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda Kosovalı ve KKTC'li mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini de belirtti.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştüğünü kaydederek "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin tanınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla ile görüşmesine ilişkin de "Karma Ekonomik Komisyon sürecini canlandırmak ve iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İş Birliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile de bir araya geldi.

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