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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile Dışişleri Bakanlığında görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

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