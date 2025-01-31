Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile Dışişleri Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile Bakanlığımızda biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 31, 2025
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/cgS0Mic4sO