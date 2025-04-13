Dışişleri bakan yardımcıları, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çeşitli temaslarda bulundu
Dışişleri bakan yardımcıları, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bakan yardımcılarının gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin ayrı ayrı paylaşımlarda bulunuldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile bir araya geldi. Görüşmede Hessen eyaleti özelinde Türkiye-Almanya ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirildi.
Bozay, ayrıca Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bosna-Hersek’teki güncel gelişmeler ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kosova Misyonu (UNMIK) Şefi Caroline Ziadeh ile yapılan görüşmede Kosova’daki gelişmeler gündeme geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl ve Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Said Hatibzade ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Yılmaz, ayrıca WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau ile Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel gıda güvenliği konularını değerlendirdi.
Ekinci ve Gümrükçü'nün temasları
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı Danışmanı Md. Mahfuj Alam ile Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri, ülkedeki Türk yatırımları ve Bangladeş’in reform sürecine dair işbirliği olanakları üzerine görüşme yaptı.
BM Genel Sekreteri'nin İklim Eylemi ve Adil Geçiş Özel Danışmanı Selwin Hart ile yapılan görüşmede iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflı işbirliği ve Türkiye’nin iklim diplomasisi kapsamında attığı adımlar gündeme geldi.
WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile küresel gıda güvenliği ile ikili ve bölgesel işbirliği alanlarını değerlendiren Ekinci'nin BM Genel Sekreteri'nin Su Özel Temsilcisi Retno Marsudi ile yaptığı görüşmede su konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda işbirliği imkanları ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Finlandiya Dışişleri ve Güvenlik Politikası Müsteşarı Outi Holopainen ile başta AGİT olmak üzere Avrupa güvenliğiyle ilgili güncel gelişmeleri görüştü.
NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina Piriz ile gerçekleştirilen görüşmede haziranda yapılacak NATO Zirvesi’nin gündemindeki konular değerlendirildi.
Gümrükçü, İngiltere'nin Avrupa, Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile Avrupa güvenliği bağlamındaki meseleler üzerine görüş alışverişinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.