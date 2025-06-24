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Politika

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Semih Erdoğdu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da Hollanda Krallığı'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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