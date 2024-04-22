Dolar
32.54
Euro
34.62
Altın
2,392.37
ETH/USDT
3,145.80
BTC/USDT
64,738.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Oğuzhan Sarı  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi
Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
Malatya'da çarşı merkezinde inşaatlar yükseliyor
İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet