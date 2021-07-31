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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin, "Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin, "Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."

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