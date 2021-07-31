Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin, "Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin, "Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." ifadesini kullandı.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.