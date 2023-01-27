Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirdi: Geçiştirilecek bir hadise değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirirken, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.
İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.
İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.