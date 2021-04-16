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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını kınadı

Tanju Özkaya   | 16.04.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in mübarek Ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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