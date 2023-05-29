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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap ediyor
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Serdar Açıl  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradenin sandığa yansıdığını, aziz Türk milletinin tercihini yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Yüzyılı'nın ilk başkanı seçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönülden tebrik eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Rabbim, Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı, yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime, sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Demokrasi zaferleri üstüne demokrasi zaferleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Kendisinin liderliğinde başlamış olan Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin bahtı açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye Yüzyılı'nın milletin her bir ferdinin yüzyılı olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, demokrasiye yakışır bir şekilde sonuçlanan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Sandığa giderek iradelerini yansıtan aziz millete şükranlarını sunan Yanık, "Kazanan, Türkiye ve her bir ferdiyle milletimizin tamamı olmuştur. Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlasın Türkiye Yüzyılı." değerlendirmesini yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı." paylaşımı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağını vurguladı. Ersoy, "Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Yüzyılı'nın başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'a verdiği büyük destekle Türkiye Yüzyılı için büyük bir adım attı. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şimdi aynı kararlılıkla ülkemiz ve şehrimiz için çalışma, yeni projeleri hayata geçirme vakti."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçmene teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde yeniden cumhurbaşkanı seçen asil milletimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz." mesajını paylaştı.

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