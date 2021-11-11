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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması altında, yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.

Selma Kasap   | 11.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle Konsey'e ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zirvede, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve gelecek 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.

Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devrolunacağı zirvede, dost ve kardeş ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

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