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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP yönetimine 'Milletten özür dileyin' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye davet etti.

Mümin Altaş   | 28.02.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP yönetimine 'Milletten özür dileyin' çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya da yer verdi.

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