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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine ilişkin, "Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi Türkten   | 18.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." değerlendirmesini yaptı.

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