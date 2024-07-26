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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Fırat Taşdemir  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."

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