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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı.

Serdar Açıl  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı

Ankara

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçek dışı iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.

Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10'ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti.

Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.

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