Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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