Dolar
38.55
Euro
43.88
Altın
3,245.08
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
96,861.00
BIST 100
9,167.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Harun Kutbe  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sağlam devlet, saygın gelecek. Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştiriyoruz. KKTC'nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak bu önemli eserlerin açılışına, milli birlik ve kardeşliğimizin coşkusuna ortak olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini 7 Mayıs'ta görüşecek
Hatay'da depremde yıkılan iki caminin yerine yenileri inşa edildi
Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu
RTÜK'ten televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik ifadelere inceleme

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'yi ziyaret edecek

Turkcell'den TEKNOFEST KKTC’de karadan denize ilk 5G denemesi

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret etti

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret etti
TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti
KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet