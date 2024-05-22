Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da düzenlenen resmi taziye merasimine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katıldıklarını belirtti.
Elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da düzenlenen resmi taziye merasimine, ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile katıldık.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 22, 2024
İran Cumhurbaşkanı… pic.twitter.com/e1un2vfyUI
İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve hükümet yetkililerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin en derin taziye dileklerini sunarak, dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Elim kazanın hemen akabinde Türkiye olarak arama kurtarma faaliyetlerine verdiğimiz destekten dolayı, İran Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize şükranlarını ifade etmişlerdir. Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine tekrar başsağlığı diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.