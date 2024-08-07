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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin UAD başvurusu İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "(Türkiye'nin UAD'de müdahillik başvurusu) İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umuyoruz." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin UAD başvurusu İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, "İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için bugün başvuruda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir. Atılan bu adımın diğer ülke yönetimlerine de örnek olmasını umuyoruz. İnsani değerlere, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güven, bu sürecin nasıl yürüyeceği ile yakından ilgilidir. 7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. 1967 sınırları içerisinde, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz."

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