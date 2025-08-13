Dolar
40.77
Euro
47.74
Altın
3,358.06
ETH/USDT
4,737.90
BTC/USDT
122,707.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretini kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretini kınıyoruz

Ankara

Yılmaz, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"İçerikten önce usul ve üslup gelir. Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Fransa'da, Gazze'de gazetecileri öldüren İsrail protesto edildi

Fransa'da, Gazze'de gazetecileri öldüren İsrail protesto edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretini kınıyoruz

İletişim Başkanı Duran: CHP Genel Başkanı Özel'in sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ifadelerini şiddetle kınıyorum

İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu

İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu
Hollandalı aktivistler, Filistinlilerin özel görüşmelerini İsrail için depolayan Microsoft binasında eylem yaptı

Hollandalı aktivistler, Filistinlilerin özel görüşmelerini İsrail için depolayan Microsoft binasında eylem yaptı
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki

İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet