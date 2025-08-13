Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretini kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:
"İçerikten önce usul ve üslup gelir. Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.