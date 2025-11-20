Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katılıyor
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Çelik, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki skandal ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyetinin olmadığını, bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabildiğini belirtti.

Özel'e partisi içinden bile "partiyi temizle" mesajlarının kamuoyuna açık biçimde ifade edildiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"'CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle' başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir. Tüm bunlar ortadayken, Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer alır. Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP'liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir."

Özel'in, çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları, CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza söylemesi, 'siyasi navigasyon' probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir. CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz." açıklamasını yaptı.

