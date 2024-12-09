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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde dönecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güvenin tesisi, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde dönecektir." dedi.

Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde dönecektir

TBMM

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