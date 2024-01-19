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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Uganda Başbakanı Nabbanja ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'nın başkenti Kampala'da, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile ayrı ayrı görüştü.

Harun Kutbe  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Uganda Başbakanı Nabbanja ile görüştü

Kampala

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ile sağlık, enerji, inşaat, tarım ve turizm alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Uganda Başbakanı Nabbanja'yla ise Türkiye ve Uganda arasındaki karşılıklı yatırım imkanları üzerinde duruldu.

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