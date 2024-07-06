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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şuşa’da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na katılıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Şuşa'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Harun Kutbe  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Şuşa'da bir araya geldi

Şuşa

Yılmaz ve Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum."

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