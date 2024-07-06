Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Şuşa'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Şuşa
Yılmaz ve Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi kapsamında Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 6, 2024
Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün… pic.twitter.com/y265Iuax2Q
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.
Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.