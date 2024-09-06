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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in mahkemeler önünde hesap vermesi için gerekli adımlara devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "On binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." dedi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in mahkemeler önünde hesap vermesi için gerekli adımlara devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

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