Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis Ceylan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'da şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'a rahmet diledi.
Ankara
Oktay, mesajında,"Trabzon'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu görevi başında şehit düşen kahraman polis memurumuz Yusuf Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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Trabzon'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu görevi başında şehit düşen kahraman polis memurumuz Yusuf Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 21, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/gJw4rXvyHJ