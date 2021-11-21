Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya'da yaklaşık 2 yıl alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen Türkler, AA'ya konuştu - VTR
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis Ceylan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'da şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'a rahmet diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 21.11.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis Ceylan için başsağlığı mesajı

Ankara

Oktay, mesajında,"Trabzon'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu görevi başında şehit düşen kahraman polis memurumuz Yusuf Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis Ceylan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis Ceylan için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Schinas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak
Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 12'ye çıktı