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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Adana'da şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için başsağlığı diledi.

Yusuf Soykan Bal   | 10.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Adana'da şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adana Kozan’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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