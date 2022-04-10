Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Adana'da şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için başsağlığı diledi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adana Kozan’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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Adana Kozan’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin ve J. Uzm. Çvş. Yusuf Avan’a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 9, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/mdTVDv5F9H