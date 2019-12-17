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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız." dedi.

Aynur Ekiz   | 17.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız." dedi. 

Oktay, "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz." dedi. 

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