Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız." dedi.
Oktay, "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz." dedi.
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