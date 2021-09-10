Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Kırgızistan'ın müreffeh bir ülke olma çabalarını desteklemeyi sürdürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın kendi ayakları üzerinde duran, istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma çabalarını her zaman desteklediğini ve desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.
Bişkek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov, Ala-Arça Devlet Konutu'ndaki Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bişkek'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Kırgızistan halkına selamlarını ileterek sözlerine başladı, Kırgızistan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Kırgızistan bayrağının sonsuza kadar hür ve özgür şekilde dalgalanacağının altını çizen Oktay, "Türkiye, kardeş Kırgızistan'ın kendi ayakları üzerinde duran, istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma çabalarını her zaman desteklemiştir, bundan sonra da desteklemeyi sürdürecektir. Bişkek’e geldiğimiz ilk andan itibaren bizlere tarihi bağlarımız üzerinde yükselen kardeşliğimizi, dostluğumuzu hissettiren değerli kardeşim Sayın Maripov ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
Maripov ile son derece verimli baş başa görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Oktay, hem dar kapsamda hem de geniş katılımlı iş forumu programı ile iş insanlarıyla bir araya geldiklerini, başta ekonomi olmak üzere, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda, Türkiye-Kırgızistan ticari ilişkilerini nasıl daha da güçlendireceklerini istişare ettiklerini belirtti.
Karma Ekonomik Komisyonun 10 Dönem Toplantısı ile iş birliği planlarını, eylemleri gözden geçirdiklerini, gelecekte atılacak adımları birlikte planladıklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:
"Bir önceki Karma Ekonomik Komisyonu toplantımızda, tarımdan madenciliğe, sanayi ve teknolojiden ulaşıma kadar pek çok alanı kapsayan 76 maddelik eylem planımızı imzalamıştık. Bu eylem planındaki 38 madde, Kovid salgınının olumsuz etkilerine rağmen planlanan dönem içinde tamamlanmıştır. Tamamlanan eylemler arasında; Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattının kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklar konusunda iş birliği yapılması, Kırgızistan'da gümrük kapılarının modernizasyonu sürecinin başlatılması, ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla çalışma grubunun oluşturulması, iki ülke iş insanlarını bir araya getiren fuarların desteklenmesi ve ticaret heyetlerinin düzenlenmesi ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Kırgızistan’daki eğitim faaliyetlerine başlayabilmesine ilişkin anlaşmanın imzalanması gibi önemli eylemler ile sağlık turizmi, sağlık meslekleri eğitimi, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık yatırımları il alanlarını içeren bir iş birliği protokolünün imzalanması bulunmaktadır."
İlerleyen süreçte, özellikle savunma sanayi, enerji, tarım, turizm ve teknoloji alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini de ifade eden Oktay, şunları kaydetti:
"Bugün imzaladığımız Karma Ekonomik Komisyon Protokolü kapsamında yer alan eylem planında, bir önceki dönemden devam eden eylemlerle birlikte toplam 79 eylem maddesi yer alıyor. Ayrıca, Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, İstatistik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Helal Kalite Altyapısına İlişkin Mutabakat Zaptı ve Çevre Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat zaptlarını imzalayarak ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasını daha gerçekleştirmiş olduk."
Geçen nisan ayında Kırgızistan-Tacikistan sınırında meydana gelen çatışmaların yol açtığı can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını da dile getiren Oktay, "İki kardeş ülke arasındaki sınır ihtilafının taraflar arasında doğrudan temasla, dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konunun iki ülkenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde barışçıl yollarla çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu vesileyle gerek çatışmalar sırasında gerekse Kovid salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." dedi.
Türkiye'nin her şartta Kırgızistan'ın yanında olduğunu ve iki milletin omuz omuza olmayı sürdüreceğini kaydeden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye ve Kırgızistan, karşılıklı iş birliğini ve uyumu kazan kazan temelinde güçlendirdikçe, bizler, iş insanlarımızın önünü açacak düzenlemeleri hızla hayata geçirdikçe etkileri uzun vadede tüm bölgeye yayılacaktır. Enerji, savunma sanayi, madencilik, dijitalleşme ve teknoloji gibi alanlarda kuracağımız yenilikçi ortaklıklarla 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi aşacak, iş birliğimizin çıtasını daha da yükseltecek, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. 12 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek 8. Türk Konseyi Zirve Toplantısı, Kırgızistan’ın da aralarında bulunduğu üye ülkelerle çok taraflı iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olacaktır. Bu vesileyle 28 Kasım’da yapılacak parlamento seçimlerinin güven ortamında tamamlanmasını temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.