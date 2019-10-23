Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporuna göre geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi Raporu'nda geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.
190 ülke arasında geçen yıl 60. sıradan 17 basamak atlayarak 43. sıraya yükselmiştik. Gerçekleştirdiğimiz reformların ardından bu yıl da sıralamamızda ciddi bir yükseliş bekliyoruz.#DurmakYokYolaDevam— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 23, 2019
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Suriye sınırımızdaki güzel gelişmelerden sonra ülkemizle ilgili muhtemel güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi 2020 Raporu ve ülke sıralamamız yarın açıklanacak. 190 ülke arasında geçen yıl 60. sıradan 17 basamak atlayarak 43'üncü sıraya yükselmiştik. Gerçekleştirdiğimiz reformların ardından bu yıl da sıralamamızda ciddi bir yükseliş bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.