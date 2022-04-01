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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile görüştü.

Abdullah Yasin Güler   | 01.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Ankara


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Ramirez, Oktay'a Türkçe "Sayın Başkan Vekili" olarak hitap ederek, Türkiye'deki temaslarında çok içten ve dostane bir şekilde karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin pandemiye karşı yürüttüğü başarılı mücadelesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Ramirez, cömert bir ülke olduğunu vurguladığı Türkiye'nin, Kolombiya'ya olan desteği için teşekkür etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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