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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Dikmen semtinde oturan Beldek ailesinin misafiri oldu.

Abdullah Yasin Güler   | 14.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bir vatandaşın evinde iftar yaptı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu Beldek ailesiyle iftar yaptı.

Yemeğin ardından Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, Beldek ailesiyle çay içip sohbet etti.

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