Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Dikmen semtinde oturan Beldek ailesinin misafiri oldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu Beldek ailesiyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, Beldek ailesiyle çay içip sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.