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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de, tarihi Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti.

Abdullah Yasin Güler   | 26.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral/AA

Oran

19. Akdeniz Oyunları kapsamında, Cezayir'in Oran kentine gelen Oktay, Osmanlı döneminden kalma tarihi Bey Sarayı'nı gezdi. Oktay, Bey Sarayı'nda Türkiye'nin destekleriyle gerçekleştirilecek restorasyonun, dost ve kardeş iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artıracağını söyledi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinin girişimleriyle, TİKA ile Ain Temouchent Valiliği tarafından yaptırılan Oruç Reis Anıtı'nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, anıta ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Anıtta dua eden Oktay, burayı ziyaret edenlerle ve heyettekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuat Oktay, temaslarının ardından Cezayir'den ayrıldı.

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