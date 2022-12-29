Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,815.26
ETH/USDT
1,204.50
BTC/USDT
16,649.00
BIST 100
5,461.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

Harun Kutbe   | 29.12.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı yapıldı Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması; kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınması, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarını ödeme şartının kaldırılması, göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması gibi konularda yeni düzenleme önerileri detaylıca değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet