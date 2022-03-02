Dolar
14.08
Euro
15.60
Altın
1,936.40
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
43,905.00
BIST 100
1,981.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için yarın Kazakistan'a gidecek.

Abdullah Yasin Güler   | 02.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek

Ankara

Oktay, 3-5 Mart tarihlerindeki ziyaret kapsamında, iki ülke arasında ticaret, sanayi, enerji, tarım ve orman, ulaştırma ve turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak anlaşmalar için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kazakistan Başbakanı ve KEK Eşbaşkanı Alihan İsmailov, baş başa görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili protokolleri imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir araya gelmesi öngörülen Oktay'ın, Türk firmalarının yetkilileriyle görüşmesi ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Oktay, program kapsamında Türkistan kentini de ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı
Türkiye'de 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek