Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşmesi öngörülüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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