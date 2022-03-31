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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşmesi öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Erdal Turanli   | 31.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşmesi öngörülüyor

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.


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