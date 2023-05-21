Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,815.10
BTC/USDT
27,042.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da “Hemşehri Dernekleri ile Büyük Buluşma” programında konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete "28 Mayıs" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemleriyle, korku siyaseti izleyerek vatandaşın, gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete "28 Mayıs" mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerini titreten türküsünü siyasette kendilerine rehber edinerek, "Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez" diyerek, vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin sarsılmasına asla izin vermediklerini belirtti.

Hayatın her safhasında milletle hep muhabbet ve kardeşliğin diliyle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Bir 'yol kazası' olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza 'cahil' diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.

Hayatlarında bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete "28 Mayıs" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete "28 Mayıs" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Kimsenin sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD'ın hak sahipliği başvuruları elektronik devlet üzerinden yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız deprem bölgesinde ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız deprem bölgesinde ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet