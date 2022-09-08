Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2022
Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.