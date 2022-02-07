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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan   | 07.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Reisi'nin kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

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