Dolar
34.69
Euro
36.66
Altın
2,653.81
ETH/USDT
3,609.90
BTC/USDT
97,849.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mustafa Hatipoğlu  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan sarsılmaz desteklerini şahsı ve milleti adına en güçlü duygularla ifade etmek istediğini kaydetti.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğü Gazze’ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılmasının zaruri bir hal aldığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır."

Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteğin kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artarak devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 2 Aralık'a ertelendi
TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'de
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin halkı kendi topraklarında, özgür, güven içinde ve müreffeh hayata mutlaka kavuşacaktır

Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
Türkiye ile Umman arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Umman arasında 10 anlaşma imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet