Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.