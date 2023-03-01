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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

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