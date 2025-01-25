Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır." dedi.
Eskişehir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
(Kartalkaya'daki otel yangını) Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde.
(Kartalkaya'daki yangın) Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir.
(Kartalkaya'daki yangın) Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.