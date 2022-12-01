Dolar
18.64
Euro
19.47
Altın
1,779.16
ETH/USDT
1,283.90
BTC/USDT
17,098.00
BIST 100
5,079.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların ilgisi Türk ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı yatırımcıların sermaye piyasaları dahil Türkiye'ye yönelik artan ilgisinin, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürü olduğunu söyledi.

Uğur Aslanhan   | 01.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların ilgisi Türk ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür

İstanbul

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliğe gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ülke, millet, ekonomi ve tüm yatırımcılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, yurt dışından kongreye gelen misafirler için "ülkemize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Kongreye katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, "Medeniyetlerin, kültürlerin ve kıtaların kavşak noktası İstanbul'umuzu, küresel finansın da merkezlerinden biri yapma irademizi halen koruyoruz. Ekonomide, diplomaside, ticarette, turizmde, ulaşımda ve daha pek çok alanda attığımız adımlarla bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sermaye piyasaları konusunda artık bir marka haline gelen kongrenin, bizlere bu gayretlerimizde anlamlı katkı vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemiz, son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel salgının ve sonrasında yakın coğrafyada yaşanan sıcak çatışmaların Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü sağlık altyapısı, üretim gücü, hızlı toparlanma kabiliyeti ve daha pek çok avantajıyla ülkemiz, son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur. Ukrayna-Rusya krizinin ilk günlerinden itibaren başarıyla sürdürdüğümüz dengeli ve uzlaştırıcı politikalar, Türkiye'nin oyun kurucu rolünü daha da pekiştirmiştir. Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarımız dahil ülkemize yönelik artan ilgisi, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürüdür. Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Türkiye, 21. asra damga vuracak bir vizyonla her alanda yazdığı başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi sürdürecektir."

Sermaye piyasalarının, Türk ekonomisindeki bu dinamizmden olumlu etkilenerek büyüme yolculuğunu devam ettireceğine inandığını aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapımızın da gönlümüzün de açık olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı sözde alan sorumlusu dahil 5 DEAŞ'lı teröristi yakaladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de doktoru darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede
Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Sinop" paylaşımı

Benzer haberler

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Halka arz başvurusundan önce de şirketlere destek veriyoruz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Halka arz başvurusundan önce de şirketlere destek veriyoruz

SPK Başkanı Gönül: Önümüzdeki dönemde risk merkezi oluşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların ilgisi Türk ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli insansız savaş uçağı Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli insansız savaş uçağı Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet