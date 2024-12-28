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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da ‘’Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’’nde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim ve istihdamı korumak için Ocak 2025'te İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz." dedi.

28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim ve istihdamı korumak için Ocak 2025'te İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"HIT-30 programı ile 5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık. "(2024'te) Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. Finansman koşulları iyileşti. 2025 yılı bütçesinde de gerçekçi adımlarla ve ortak bir gelecek vizyonuyla hareket ettik. Bu sene yatırımlar için 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık."

Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

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