Dolar
42.05
Euro
48.44
Altın
4,015.24
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
106,463.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Özgür Özel) Ülkesini ve hükümetini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz stratejik hamlelerle Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyoruz."

"Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz."

"Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız.HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır."

"İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

"(Kartalkaya'daki otel yangını davası) Mahkeme kararları bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız."

"Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. (Terörsüz Türkiye) İktidar, ittifak ve millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak."

"Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet