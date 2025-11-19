Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz." dedi.

19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan kurtaracağız

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki gıda zehirlenmesine ilişkin, "İhmali, hatası, kusuru, kastı olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" dedi.

Erdoğan, "Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız. İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz. CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, giderek hırçınlaşan üslubunu hiç kimseye değil, aziz milletime havale ediyorum."

"Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız."

"23 yıl gibi kısa süre içinde Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın, şahlanışın eşiğindeyiz"

"(Terörsüz Türkiye) Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini ve kutsal emanetini taşıdığımızın bilinciyle davranıyoruz"

"Şu gerçeğin hepimiz farkındayız: Türkiye'nin, sırtında büyük bir belaya dönüşen terör musibetinden tamamen kurtulmasının vakti artık çoktan gelmiştir"

"Parti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız"

"Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum"

