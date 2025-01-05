Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız." dedi.
Trabzon
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Buradaki konuşmasına Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, kongrenin Trabzon'a, Türkiye'ye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni etti.
Kongrede görevini devredenlere teşekkür eden, bayrağı devralanlara muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Konuşmamın hemen başında Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehrimize gelmiş ve Meydan Parkı'nda mitingimizi gerçekleştirmiştik. Mitingde Trabzon'dan Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istemiştim. Trabzon tercihini bir kez daha Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanarak, bize verdiği sözü tuttu. Ahdinize sadık kaldınız. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum, Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, Trabzon için canla başla çalışacağız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim, AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan, iktidara geldiği günden beri hizmet üreten, eserleriyle temayüz ve tebarüz eden bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarımızla yatırımlarımızla konuştuk. Her zaman şunu söyledim, biz bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, Trabzon için üretmeye, Trabzon'u Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlarından biri haline getirmeye devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, refahı, huzuru, umudu çoğaltmak, dayanışmayı ve kardeşliği yüceltmek için yağmur, boran dinlemeden koşturacaklarının altını çizerek, "Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun, Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli, şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Allah'ın izniyle Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Trabzon'un başını öne eğdirmeyecek, Trabzon'a mahcup olmayacağız." dedi.
Trabzon'u gönülden sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Biz, sizi karşılıksız seviyoruz, biz Trabzonlu kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Rabb'im aşkımızı, sevgimizi, dayanışmamızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.
"Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi"
Trabzon'un sadece bir şehir olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Burası, Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası, dünyayı dize getiren Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehirdir. 'Milletimde tefrika görmek endişesi beni kabrimde bile rahatsız eder.' diyen Yavuz Sultan Selim'in hassasiyeti neyse, Trabzon'un hassasiyeti de odur. Şehit Eren Bülbül ve bütün şehitlerimizin sevdası neyse, Trabzon'un sevdası odur. Vatanın istiklali için, Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyen gazilerimizin cesareti ne ise Trabzon'un cesareti odur. Trabzon, elini taşın altına koyanların şehridir. Trabzon, dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur ve vakur olanların şehridir.
Mertliğiyle, ferasetiyle, dik ve dirayetli duruşuyla Trabzonluların bizim gönül dünyamızda mutena bir yeri var. Milletin umudu olarak, milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu şehir yalnızca iyi gününde değil, en zor gününde de AK Parti'nin ve milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. İktidara geldiğimiz günden beri karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, milletçe en keskin virajları dönerken, Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini hep yanı başımızda bulduk. En kritik süreçlerden geçerken Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi, önümüzde yeni yollar açtı. Bağrından çıkardığı nice isimle bu mümbit şehir, Türkiye'nin hem siyasi hem sosyal hem de iktisadi birikiminde belirleyici roller üstlendi."
"Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata, turizmden büyüme ve kalkınmaya kadar Trabzon'un Türkiye'ye yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptığının altını çizerek, Karadeniz'in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonluların çok önemli görevler aldığını söyledi.
Trabzon'un Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu potansiyel, bu dinamizm, bu irade Trabzon'da var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık."
"Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık." ifadesini kullanan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı ile bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırdıklarını ve kıpırdayamaz hale getirdiklerini vurguladı.
Teröristlere yönelik nokta operasyonları ve hava harekatlarının kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçeride emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor. Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte, bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı.
Suriye'deki yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler, bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi, hamisi, efendisi neredeyse kalmadı. Yani gelinen aşamada, terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol, son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır."
Erdoğan, Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanların, eninde, sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacağını belirterek, "Bir kere şunu herkes bilsin; silahın, şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir." diye konuştu.
Bölgenin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceklerine işaret eden Erdoğan, "Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaştığımız, yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk, Kürt, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Asırlardır bir aradayız, beraberiz, ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah, mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bunun için 'böl, parçala, yönet' taktiğiyle kardeşleri birbirine düşman eden ve kaynaklarını sömüren emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yeşertmeye çalışanlara aldanmayacağız. Basiretle, ferasetle, stratejik akılla hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını yıkıp atacağız.
Trabzon'dan tüm Türkiye'ye ve sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum; anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz, bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız."
"Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır"
Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde bir ve beraber olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı'nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak, inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır, iradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, dün partisinin 8. Olağan İl Kongreleri sebebiyle Samsun ve Ordu'da bulunduğunu, orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bazı sorular sorduğunu anımsattı.
Özel'in, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demir yolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istediğini hatırlatan Erdoğan, "CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta, bu konuda hesap uzmanı olan bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in henüz bu konuda akla, mantığa uygun bir cevap veremediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını, çeyrek altın cinsinden hesaplamak, anlaşılan Sayın Özel'in baya vaktini alıyor. Fakat, şurası, CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç; CHP'nin Genel Başkanı, Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde, millet neyi duymak istiyorsa, otobüsün üzerinde onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde, sudan otoparka kadar her şeye yüzde 1000 ila yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak, bakıyorsunuz Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor.
Buradan Sayın Özel'e soruyorum, maden milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz, peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiği sözleri, İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan, çağır büyükşehir belediye başkanını, talimat ver, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin vahim tarafı, Sayın Özel'in doğal gaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğal gaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok."
"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı"
Sadece Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin sevincini milletle paylaşmak için sağladıkları desteğin tutarının 87 milyar lira olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Geçen yıl vatandaşımızın her 100 liralık doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Bununla da kalmadık, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak yine biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede, 472 milyar lira kaynak ayırdık." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başlığında vatandaşlara çok güçlü destekler verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Sayın Özel, onu bunu bıraksın da 'ucuzlatacağız' dedikleri suya niye 5 yılda yüzde 1000'den fazla zam yaptıklarını bir zahmet açıklasın. Bugün CHP'li belediyelerin olduğu birçok şehirde vatandaşlarımız, su faturalarının elektrik ve doğal gaz faturalarını geçtiğinden dert yanıyor. 'Allah'ın suyundan para alınır mı?' diyen siz değil miydiniz bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız? Dahası, doğru düzgün sunamadığınız en temel hizmetler için vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz maz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' dediğiniz Gabar'da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil. İnşallah yakında bu rakama da ulaşacağız."
Tüm bu destekleri verirken, diğer taraftan da sismik arama ve sondaj faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Erdoğan, "Halen, 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. ORUÇREİS gemimiz, Somali denizlerindeki üç sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Enerjide tam bağımsız Türkiye, bu hedefe ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.
"Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyordum. Siz de takip ediyorsunuz, CHP'nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi, onları zaten yeteri kadar hırpalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
CHP'de parti içi iktidar kavgasının, Bizans'ı çırak çıkartacak ayak oyunlarının hiç ama hiç eksik olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin derdi, Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in gem vuramadığı siyasi ihtirasları kendi başına ayrı bir tez konusu olur. Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybetti, son olarak biraz şaibeli de olsa kurultayı da kaybetti ama siyasetten emekli olmayı bir türlü içine sindiremedi, partisi tarafından artık istenmediğini bir türlü kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için sürekli fırsat kolluyor, bunun için de çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan, siyasetten tekaüt haline gelmiş bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politikaya ne dış politikaya ne de enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Kendilerince siyaset yapmaya çalışıyorlar ama onu da kotaramıyorlar. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor."
Erdoğan, Türkiye'deki diğer iller gibi Trabzon için de koşturduklarını ve buraya son 22 yılda güncel rakamlarla 437 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.
Erdoğan, Trabzon'a birçok alanda yaptıkları yatırımları anlatarak, "Adalette 2,5 milyar lira, eğitimde 21 milyar lira, gençlik ve sporda 8 milyar lira, sosyal yardımlarda 42 milyar lira, sağlıkta 10 milyar lira, çevre ve şehircilikte 68 milyar lira, ulaştırmada 153 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar lira, sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 7 milyar lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.
Trabzon'da ikinci devlet üniversitesi olarak Trabzon Üniversitesi'ni kurduklarını, 41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil birçok farklı branşta 97 spor tesisini inşa edip hizmete sunduklarını aktaran Erdoğan, toplam 1518 yataklı 19 hastane dahil 62 sağlık tesisi inşa ettiklerini, 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ni bu yılın sonuna kadar tamamlayarak hizmete alacaklarını ifade etti.
TOKİ vasıtasıyla 19 bin 765 konutlu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, proje kapsamında 8 bin 453 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 312 konutun yapımına da devam ettiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Trabzon'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 3 millet bahçemizi tamamlayıp hizmete açtık. Uzungöl ve Çarşıbaşı Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Arsin Millet Bahçemizin yer seçimini yaptık, çalışmalarına başlayacağız. Kara yollarında 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 89 kilometreden 519 kilometreye yükselttik. 22 yıl önce sadece 600 metre uzunluğunda 2 tüneli bulunan şehrimizin bugün yaklaşık 64 kilometre uzunluğunda 25 tüneli bulunuyor. Trabzon'u, Karadeniz Sahil Yolu ile Giresun ve Rize'ye, Artvin güzergahında ise Sarp Sınır Kapısı'na kadar bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamladık, Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Şu anda Boztepe Kavşağı'ndan başlayıp Çukurçayır Kavşağı'na kadar olan 2 kilometrelik kesimde de çalışmalara devam ediyoruz. Şehrimizde 22 kara yolu projemizin çalışmaları devam ediyor."
"Şenol Güneş Spor Tesisi'ndeki ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz"
Akyazı Stadyumu'nun yanında inşa edilen şehir hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, Trabzon'a yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracaklarını dile getirdi.
Erdoğan, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerin birbirine bağlanacağını belirtti.
Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdoğan, "Dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binalarımızın açılışlarını geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirdik. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlara giden yolcu terminalimizdeki tadilatları da bitirmek için yoğun çaba içindeyiz. Ayrıca havalimanımızda dış hatlarda 7 noktaya sefer planlıyoruz. İlimiz için yapımı, planı, ihalesi devam eden toplam 30 yatırımımız daha bulunuyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde Kamp Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda bir hayırsever tarafından inşa edilen cami ve külliye inşaatının ramazanda teravih namazı kılınabilecek seviyeye geleceğinin altını çizen Erdoğan, il kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı.
Erdoğan'ın konuşması sırasında AK Gençlik Trabzon tarafından "Pusulamız gençlik, kaptanımız Erdoğan, büyük Türkiye için durmak yok yola devam" yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği koreografi gösterisi sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Trabzon İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kongre salonuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile fotoğraflarının yer aldığı "Dünya lideri" yazılı pankart asıldı.
Horon gösterisinin sunulduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.
Salonda ayrıca "Bir bayrak, bir vatan, bir de Erdoğan", "Ömrün de davan gibi uzun olsun reis", "Dünya 5'ten büyüktür", "Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır", "Trabzon'un ruhunda şampiyonluk yatar, AK Gençliğin kalbi reis ile atar", "Bir bordoya, bir maviye bir de sana hastayız reis" pankartları yer aldı.
Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.