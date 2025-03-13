Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.