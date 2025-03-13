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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi.

13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz." ifadesinde bulundu.

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